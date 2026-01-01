Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
Закат на спицы-улицы упал
Закат на спицы-улицы упал

16+
Возраст 16+

О концерте

Лайв-перформанс на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на аудиовизуальный лайв-перформанс «Закат на спицы-улицы упал», который соединяет в себе творческий подход композитора Кито Йемпере и андеграундное сообщество КОНТРКУЛЬТ. Исследуя грани звука и эмоций, это событие обещает стать ярким музыкальным опытом.

Музыка перформанса представляет собой мультижанровый эксперимент, который ведет слушателя от гипнотических трендов к драйвовым звуковым пикам. Методы исполнения варьируются от сложного винилового звучания до модулярного лайва, включая вокал, крик и неожиданное обращение с голосом.

Кито Йемпере в действии

На сцене Кито Йемпере представит мультижанровый коллаж, исполняя его на четырех виниловых проигрывателях. В этом выступлении авторская музыка будет смешана со звуками повседневности, создавая уникальную звуковую атмосферу.

Сайд-проект Царство Небесное

Одним из ключевых направлений перформанса станет сайд-проект Саши Ниеншанц, являющегося сооснователем и идеологом КОНТРКУЛЬТ. Его музыка - это исследование звучания, напичканное нойзом и эмоциональной экспрессией, призывающее к активному действию и глубокому переживанию каждого момента.

Матрица Судьбы

Не упустите возможность услышать Матрицу Судьбы - выступление исполнительницы с пронзительным вокалом и богатой эмоциональной палитрой. Ее вокальные ассоциации колеблются от ангельских мелодий до зловещей атмосферности.

Так же на сцене вы увидите уникальный натюрморт, созданный художником-постановщиком Маргаритой Котельниковой, которая славится своим подходом к работе с неподготовленными для сценического действия локациями.

Внимание! Событие не рекомендуется к посещению людям с повышенной восприимчивостью к яркому стробоскопическому свету и громкому звуку.

Март
5 марта четверг
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽

Фотографии

Закат на спицы-улицы упал Закат на спицы-улицы упал Закат на спицы-улицы упал Закат на спицы-улицы упал

