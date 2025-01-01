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Спектакль Заходите-заходите

Вся жизнь за те два часа, пока варится мясо
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Лирическая история отца и сына

Спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — одновременно грустным и светлым, рассказывает о судьбе отца и сына, одиночестве и вине, а также вечных вопросах, на которые нет ответа. Смерть Якова заставляет Зейде пережить воспоминания о их совместных трапезах, которые становятся важным символом связи между прошлым и настоящим.

Время и память, сжимающиеся в моменте
Десятилетия пролетает перед глазами героя, как несколько дней. Время в этом спектакле становится тугой пружиной, сжимающейся с каждым нарезанным овощем и каждым рассказом, когда на огне кипит бульон, и звучит танго.

Четыре трапезы — четыре эпохи
Каждая трапеза — это не просто прием пищи, а важный момент в жизни героя:

  • 1952 год — Первая трапеза, спустя полтора года после смерти Юдит.
  • 1962 год — Вторая трапеза, через 10 лет, после возвращения Зейде из армии.
  • 1974 год — Третья трапеза, спустя 12 лет, два из которых Зейде провел в Иерусалимском университете, а десять — в деревне.
  • 1981 год — Четвертая трапеза, через две недели после смерти Якова.

Вечная благодарность создателям спектакля
Авторы спектакля выражают благодарность Ивану Верховых, Алле Фурман и Рафаилу Нудельману, а также Гие Бердзенишвили за их вклад в создание этого глубокого произведения. 

Режиссер
Юрий Буторин
Юрий Буторин
В ролях
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Николай Орловский
Николай Орловский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 1300 ₽

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