Спектакль Заходите-заходите

Спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — одновременно грустным и светлым, рассказывает о судьбе отца и сына, одиночестве и вине, а также вечных вопросах, на которые нет ответа. Смерть Якова заставляет Зейде пережить воспоминания о их совместных трапезах, которые становятся важным символом связи между прошлым и настоящим.
Время и память, сжимающиеся в моменте
Десятилетия пролетает перед глазами героя, как несколько дней. Время в этом спектакле становится тугой пружиной, сжимающейся с каждым нарезанным овощем и каждым рассказом, когда на огне кипит бульон, и звучит танго.
Четыре трапезы — четыре эпохи
Каждая трапеза — это не просто прием пищи, а важный момент в жизни героя:
Вечная благодарность создателям спектакля
Авторы спектакля выражают благодарность Ивану Верховых, Алле Фурман и Рафаилу Нудельману, а также Гие Бердзенишвили за их вклад в создание этого глубокого произведения.