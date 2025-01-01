Спектакль Заходите-заходите

Лирическая история отца и сына

Спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — одновременно грустным и светлым, рассказывает о судьбе отца и сына, одиночестве и вине, а также вечных вопросах, на которые нет ответа. Смерть Якова заставляет Зейде пережить воспоминания о их совместных трапезах, которые становятся важным символом связи между прошлым и настоящим.

Время и память, сжимающиеся в моменте

Десятилетия пролетает перед глазами героя, как несколько дней. Время в этом спектакле становится тугой пружиной, сжимающейся с каждым нарезанным овощем и каждым рассказом, когда на огне кипит бульон, и звучит танго.

Четыре трапезы — четыре эпохи

Каждая трапеза — это не просто прием пищи, а важный момент в жизни героя:

1952 год — Первая трапеза, спустя полтора года после смерти Юдит.

— Первая трапеза, спустя полтора года после смерти Юдит. 1962 год — Вторая трапеза, через 10 лет, после возвращения Зейде из армии.

— Вторая трапеза, через 10 лет, после возвращения Зейде из армии. 1974 год — Третья трапеза, спустя 12 лет, два из которых Зейде провел в Иерусалимском университете, а десять — в деревне.

— Третья трапеза, спустя 12 лет, два из которых Зейде провел в Иерусалимском университете, а десять — в деревне. 1981 год — Четвертая трапеза, через две недели после смерти Якова.

Вечная благодарность создателям спектакля

Авторы спектакля выражают благодарность Ивану Верховых, Алле Фурман и Рафаилу Нудельману, а также Гие Бердзенишвили за их вклад в создание этого глубокого произведения.