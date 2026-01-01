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Спектакль Заходит андроид в бар

Постановка
Центр театрального мастерства 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Комедия о чувствах и технологиях

Вас ждет увлекательное путешествие в мир будущего с премьеры спектакля «Любовь на Марсе». Это история о любви (и, конечно, о смерти), о роботах, навязчивой рекламе и трудностях создания семьи на безлюдной планете.

Сюжет

Юная Эллен решает купить андроида Рори, чтобы скрасить свои будни на Марсе. Однако реальность совместной жизни оказывается совершенно иной, чем она себе представляла. Главные герои сталкиваются с непростыми вопросами: может ли искусственный разум стать личностью? Имеет ли он право на свободу, чувства и мечты? Необходимо ли быть человеком, чтобы проявлять человечность?

Темы для размышлений

Спектакль поднимает экзистенциальные вопросы гуманизма, природы чувств, идентичности и свободы. Зрители смогут задуматься о том, что означает быть живым в эпоху технологий и каковы границы человеческого опыта.

Жанр

«Любовь на Марсе» - это фантастическая комедия трансгуманизма, которая обещает не только развлечь, но и заставить задуматься о важных аспектах нашего существования.

Не пропустите!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где любовь и технологии переплетаются самым неожиданным образом. Убедитесь сами, что даже в безлюдном космосе чувства могут быть настоящими.

Режиссер
Дмитрий Лимбос
В ролях
Анна Сильчук
Александр Котов
Евгений Пыхтин
Анна Энская
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