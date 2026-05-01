Захар Рубцов и Петр Евдокимов

Стендап-вечер в Большевик Лофт

Приглашаем вас на захватывающее событие с участием популярных комиков Захара Рубцова и Петра Евдокимова. Захар Рубцов стал известен благодаря проекту «Открытый микрофон на ТНТ» и завоевал популярность на шоу «Стендап рулетка». Петр Евдокимов также обрел широкую известность через «Камеди Баттл» и «Открытый микрофон на ТНТ».

Уютная атмосфера и комфорт

Мероприятие пройдет в стильном пространстве Большевик Лофт (зал Блэк Лофт). Это модное место создает уникальную атмосферу, вдохновляющую на общение и веселье. Для гостей будет доступен коктейль-бар и ресторан, предлагающий авторские блюда европейской и русской кухни.

Рекомендации для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, советуем приходить заранее. Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Это идеальное время для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, встретиться с друзьями и настроиться на положительные эмоции перед началом шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на мероприятие есть возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.