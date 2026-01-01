Спектакль Загадочные истории Агаты Кристи

Загадочные истории Агаты Кристи: музыкально-литературный спектакль

В рамках цикла «Читаем детективы при свечах» зрителей ждет уникальный вечер, посвященный «Рождественским историям» Агаты Кристи. Этот музыкально-литературный спектакль станет настоящим праздником для любителей детективного жанра.

Спектакль объединяет талантливых исполнителей, среди которых:

Дарья Волисова

Юлия Кириллова

Алексей Терехов

Вадим Тихоненко

Анна Вараксина (сопрано)

Николай Литвинцев (тенор)

Герман Уколов (фортепиано)

Автор идеи и режиссер спектакля — Вадим Тихоненко, который успешно сочетает литературные и музыкальные элементы, создавая гармоничную атмосферу. У Агаты Кристи более семидесяти детективных произведений, и ее персонажи, такие как Мисс Марпл и Эркюль Пуаро, стали символами жанра. Хотя «Рождественские истории» не достигли такой же популярности, они являются глубокими и светлыми притчами, которые несут в себе настоящую мудрость.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой, ведь она подарит новые оттенки и эмоции, которые мало кто ожидал от известной писательницы. Опытные мастера художественного слова и музыки создадут атмосферу, которая останется в памяти надолго.