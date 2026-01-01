Спектакль Загадочные истории Агаты Кристи - 4

Читаем детективы при свечах: «Тайна прошлого мужа»

Приглашаем вас на захватывающий вечер в рамках цикла «Читаем детективы при свечах». Спектакль «Тайна прошлого мужа» пройдет в исполнении мастеров художественного слова: Анны Пхиденко, Вадима Тихоненко и Владимира Коварского. Автор идеи и режиссер — Вадим Тихоненко.

В мире классических детективов

Ожидайте увлекательные детективные сюжеты, которые раскроют перед вами тайны, преступления и гениальных сыщиков. Наши мастера художественного слова помогут вам тренировать «серые клеточки», проходя весь путь — от загадки до раскрытия преступления. Блестящее актёрское прочтение сюжета создаст атмосферу, в которой вас ждут единомышленники и интеллектуальные беседы.

Агата Кристи и её мир

Имя Агаты Кристи знакомо каждому ценителю детективной прозы. Она написала более семидесяти детективов и создала незабываемые образы — мудрой мисс Марпл и умного Эркюля Пуаро, которые стали символами английского детективного жанра. За свои достижения писательница была награждена орденом Британской империи и получила титул леди.

Интересно, что сама Кристи так не любила свои романы, что в анкетах указывала, что она — домохозяйка, а свои детективы писала на кухне. Однако у этой «домохозяйки» были весьма необычные увлечения, например, изучение ядов и даже создание спланированных исчезновений.

Сюжет рассказа «Тайна прошлого мужа»

Рассказ «Тайна прошлого мужа», также известный как «Медовый месяц Аликс Мартин», впервые вышел в 1924 году. Завязка держит читателя в напряжении, словно мы встречаемся с героем «Синей бороды», и события могут обернуться трагедией. Но в мире Агаты Кристи всё оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд…