Загадочное ночное убийство собаки
Загадочное ночное убийство собаки

Спектакль Загадочное ночное убийство собаки

12+
Режиссер Алексей Ермилышев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

Загадочное ночное убийство собаки: спектакль о страхах и поисках

Драматический спектакль «Загадочное ночное убийство собаки», поставленный режиссёром Алексеем Ермилышевым, основан на романе Марка Хеддона. Пьеса, переведённая Ольгой Буховой, уже завоевала признание и любов зрителей благодаря своей уникальной интриге и глубокому психологическому подтексту.

Секрет успеха

Роман Марка Хеддона стал бестселлером в Англии, а спектакль, созданный Королевским национальным театром и поставленный Мэриэнн Эллиотт, получил сразу семь премий Лоуренса Оливье. Успех заключён в уникальном сочетании детективной интриги и напряжения, а также особого взгляда на мир через призму восприятия главного героя.

Персонажи и темы

Главный герой, Кристофер, — подросток с синдромом Аспергера, который сталкивается с мировыми предательствами и обманом. Как искать своё место в обществе, как доверять людям и находить любовь — эти вопросы волнуют и самих зрителей. Аутизм Кристофера служит лакмусовой бумажкой, выявляющей особенности человеческой психики и способствуя поиску ответов на непростые жизненные вопросы.

Сюжет и загадочная собака

Загадочное происшествие — убийство соседской собаки — становится толчком для действий Кристофера. Он решает расследовать это преступление, что приводит его к столкновению с эмоциональным миром взрослых и раскрытию семейной драмы. Интересно, что в спектакле участвует настоящая собака режиссёра — чёрный лабрадор по кличке Рэй.

Мнения создателя

«Главный герой Кристофер — это проекция всего человечества. Мы все чего-то боимся. Кристофер тоже боится, но его страхи более выражены», — делится своими размышлениями Алексей Ермилышев. Он подчёркивает, что спектакль решает многие вопросы визуально, открывая глубокие смыслы без слов.

Не упустите возможность увидеть этот интересный спектакль, который заставит вас задуматься о вечных вопросах человеческого существования и о том, как важно преодолевать свои страхи.

