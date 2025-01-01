Спектакль Загадочное исчезновение К.

Иммерсивный спектакль для детей и родителей

«Загадочное исчезновение К.» — это уникальный иммерсивный спектакль, в котором дети и взрослые станут не просто зрителями, но и участниками увлекательного расследования. Дети примут активное участие в поисках пропавшего Кощея, а взрослые получат собственное удовольствие от вечера, включая психологическую беседу.

Сказка без злодеев: что будет, если все изменится?

Что случится, если убрать из сказки злодеев? В этой истории Кощей обиделся и исчез, и маленьким сыщикам предстоит разгадать его тайну и спасти сказки, восстановив их порядок.

Развлекательная программа для взрослых

Взрослые также не останутся без развлечений! Им предстоит уютное чаепитие и мини-лекция о психологических особенностях детей от 7 до 12 лет, а также возможность задать вопросы детскому психологу.