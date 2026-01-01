История о Бенджамине Баттоне в театре ЛДМ «Новая сцена»

Постановка, которая захватывает

«Загадочная история Бенджамина Баттона» возвращается на сцену театра ЛДМ «Новая сцена», и это будет незабываемое зрелище. История о Бенджамине Баттоне, таинственном ребёнке, родившемся стариком, и его жизни, идущей в обратном направлении, завораживает и в этом музыкальном спектакле обрела новое, магическое воплощение.

Магия и волшебство

В спектакле Бенджамин, испуганный своим внешним видом, попадает в дом престарелых, где его заботливо принимает медсестра Куинни. На протяжении своей необычной жизни, когда он становится всё моложе, зрителей ждет интерактивное путешествие в мир магии и волшебных превращений.

Технические инновации

Сюжет спектакля оживает на фоне волшебной музыки, современной хореографии и масштабных декораций, которые поворачивают время вспять. Художник-постановщик Итан Янг, известный по мюзиклам «Лолита», «Алмазная Колесница» и «Семь Новелл», применил уникальную художественную технику Диффузии цвета в сине-зелёной палитре, придавая спектаклю особое визуальное звучание.

Декорации и костюмы

Известная художница Евгения Ермилова, создавшая уникальные декорации с использованием 3D-техники рисования объёмных цветов, привнесла в проект свои работы, которые уже оценены в частных коллекциях по всему миру. Её декорации, выполненные в технике скульптурной живописи, придают спектаклю особый художественный облик.

Не пропустите

Не упустите шанс стать свидетелем этой завораживающей истории на сцене театра ЛДМ «Новая сцена». «Загадочная история Бенджамина Баттона» — это не просто спектакль, а настоящее погружение в мир волшебства и интриги.