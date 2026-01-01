Музыкальный вечер «Загадки Швеции» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Загадки Швеции», который перенесет слушателей в мир шведской органной музыки и народных мелодий. В программе прозвучат старинные гимны, свадебные марши и крупные органные симфонии, исполнимые на великолепном духовом органе церкви Святой Екатерины.

Исполнители и программа

Основным исполнителем вечера станет органист и виртуоз по игре на вистле Кристина Ротаева из Петрозаводска. В ее исполнении прозвучат:

Густаф Хэгг (1867–1925) — Aftonfrid ("Вечерний покой")

— Aftonfrid ("Вечерний покой") Ханс Маттисон-Хансен (1807–1890) — Симфония для органа № 1 до минор

— Симфония для органа № 1 до минор Традиционная шведская мелодия — Vårvindar friska ("Свежие весенние ветры")

— Vårvindar friska ("Свежие весенние ветры") Отто Эмануэль Ульсон (1879–1964) — Svensk bröllopsmarsch ("Шведский свадебный марш")

— Svensk bröllopsmarsch ("Шведский свадебный марш") Гуннар Иденстам (род. 1961) — Birkalåten ("Свадебная музыка из Бирки")

Творческий процесс

Музыка Густафа Хэгга представляет собой интересный синтез шведской органной романтики рубежа XIX и XX веков. Сам композитор работал органистом в стокгольмской церкви Святой Клары и впитал традиции французской органной школы, что отразилось в его произведениях. Вечер обещает быть насыщенным разнообразными музыкальными настроениями — от задумчивой медитации до торжественных гимнов.

Завораживающие мелодии

Каждое произведение в программе имеет свое лицо. Например, симфония Маттисона-Хансена занимает центральное место: её три части образуют целостное романтическое повествование. Спокойное вступление переходит в певучее Andante con moto и завершается мощным финалом.

Кроме того, народная линия программы начнется с мелодии Vårvindar friska, которая с легким движением вплетает в звучание органа голос вистла. Старинный гимн Mitt hjerte alltid vanker добавит в программу религиозные и доверительные интонации, знакомые в северной рождественской традиции.

Концерт завершится ярким исполнением свадебных маршей, включая музыку Гуннара Иденстама, которая связана с древними традициями и ритмами народной музыки.

Не упустите возможность услышать редкие шедевры шведской органной музыки в исполнении таланта, который знает, как оживить каждую ноту. Присоединяйтесь к нам, чтобы наслаждаться атмосферой света и живой народной традиции!