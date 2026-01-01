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Загадки Швеции
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Загадки Швеции

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Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер «Загадки Швеции» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Загадки Швеции», который перенесет слушателей в мир шведской органной музыки и народных мелодий. В программе прозвучат старинные гимны, свадебные марши и крупные органные симфонии, исполнимые на великолепном духовом органе церкви Святой Екатерины.

Исполнители и программа

Основным исполнителем вечера станет органист и виртуоз по игре на вистле Кристина Ротаева из Петрозаводска. В ее исполнении прозвучат:

  • Густаф Хэгг (1867–1925)Aftonfrid ("Вечерний покой")
  • Ханс Маттисон-Хансен (1807–1890) — Симфония для органа № 1 до минор
  • Традиционная шведская мелодияVårvindar friska ("Свежие весенние ветры")
  • Отто Эмануэль Ульсон (1879–1964)Svensk bröllopsmarsch ("Шведский свадебный марш")
  • Гуннар Иденстам (род. 1961)Birkalåten ("Свадебная музыка из Бирки")

Творческий процесс

Музыка Густафа Хэгга представляет собой интересный синтез шведской органной романтики рубежа XIX и XX веков. Сам композитор работал органистом в стокгольмской церкви Святой Клары и впитал традиции французской органной школы, что отразилось в его произведениях. Вечер обещает быть насыщенным разнообразными музыкальными настроениями — от задумчивой медитации до торжественных гимнов.

Завораживающие мелодии

Каждое произведение в программе имеет свое лицо. Например, симфония Маттисона-Хансена занимает центральное место: её три части образуют целостное романтическое повествование. Спокойное вступление переходит в певучее Andante con moto и завершается мощным финалом.

Кроме того, народная линия программы начнется с мелодии Vårvindar friska, которая с легким движением вплетает в звучание органа голос вистла. Старинный гимн Mitt hjerte alltid vanker добавит в программу религиозные и доверительные интонации, знакомые в северной рождественской традиции.

Концерт завершится ярким исполнением свадебных маршей, включая музыку Гуннара Иденстама, которая связана с древними традициями и ритмами народной музыки.

Не упустите возможность услышать редкие шедевры шведской органной музыки в исполнении таланта, который знает, как оживить каждую ноту. Присоединяйтесь к нам, чтобы наслаждаться атмосферой света и живой народной традиции!

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В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
16:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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