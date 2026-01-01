Загадка соавторства

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет музыкально-литературный отдел в рамках цикла «Этюд для двоих». Это событие посвящено знаменательному творческому тандему Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которые стали яркими представителями советской литературы и написали множество знаковых произведений.
Вечер проведет Галина Остапец — известная литератор и специалист в области музыкальных интерпретаций. Она познакомит зрителей с уникальным творческим соавторством Ильфа и Петрова, подчеркнув, как их взаимодействие повлияло на литературу.
Событие будет особенно интересно тем, кто хочет глубже понять культурные контексты классических произведений через призму музыкальных интерпретаций. Зрители смогут насладиться не только литературными текстами, но и музыкой, которая станет отличным дополнением к литературному контенту.
Приходите и узнайте больше о загадках соавторства двух великих писателей!