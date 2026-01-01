Оповещения от Киноафиши
Загадка соавторства
Загадка соавторства

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкально-литературный вечер, посвященный Ильфу и Петрову

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет музыкально-литературный отдел в рамках цикла «Этюд для двоих». Это событие посвящено знаменательному творческому тандему Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которые стали яркими представителями советской литературы и написали множество знаковых произведений.

Автор и ведущая

Вечер проведет Галина Остапец — известная литератор и специалист в области музыкальных интерпретаций. Она познакомит зрителей с уникальным творческим соавторством Ильфа и Петрова, подчеркнув, как их взаимодействие повлияло на литературу.

Для ценителей литературы и музыки

Событие будет особенно интересно тем, кто хочет глубже понять культурные контексты классических произведений через призму музыкальных интерпретаций. Зрители смогут насладиться не только литературными текстами, но и музыкой, которая станет отличным дополнением к литературному контенту.

Приходите и узнайте больше о загадках соавторства двух великих писателей!

Май
13 мая среда
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

