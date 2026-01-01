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Загадка Снежной Королевы
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Киноафиша Загадка Снежной Королевы

Спектакль Загадка Снежной Королевы

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О спектакле

Новогоднее цирковое шоу для всей семьи

Вас ждет цирковое шоу по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Это увлекательное представление поразит вас знакомыми персонажами и неожиданными сюжетными поворотами.

Новогодние праздники — время чудес и добрых историй. Цирк Чудес приглашает вас открыть дверь в увлекательный мир сказки! Этой зимой на сцене любимого цирка развернется потрясающее праздничное шоу «Снежная Королева». Вас ожидают неповторимая новогодняя атмосфера, невероятные цирковые трюки и завораживающие мелодии, дополненные уникальными спецэффектами!

Что вас ждет на шоу

Это не просто представление — это возможность подарить себе и своим близким настоящее волшебство! На шоу вы заглянете во дворец самой Снежной Королевы, поможете девочке Герде спасти своего брата от ледяных оков и вместе с героями отпразднуете самый главный зимний праздник — Новый год!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального события и окунуться в мир магии и чудеса!

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Помощь с билетами
Декабрь
5 декабря суббота
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
27 декабря воскресенье
11:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
13:30
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
16:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1100 ₽
18:30
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
30 декабря среда
12:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
15:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
В других городах
Декабрь
13 декабря воскресенье
14:30
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1100 ₽
17:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1100 ₽

Фотографии

Загадка Снежной Королевы Загадка Снежной Королевы Загадка Снежной Королевы Загадка Снежной Королевы Загадка Снежной Королевы

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