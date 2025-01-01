Меню
Загадка Паганини
Билеты от 600₽
Загадка Паганини

Загадка Паганини

12+
12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт произведений Паганини

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный гению скрипичной музыки — Никколо Паганини. В программе выступят ведущие музыканты: Юлия Покровская (скрипка), Аркадий Резник (гитара), Сергей Полтавский (альт) и Олег Бугаев (виолончель). Концерт ведет Андрей Лавинский.

Тайны великого маэстро

Никколо Паганини, один из самых известных скрипачей в истории, долгое время оставался загадкой для своих современников. Его имя стало символом музыкального гения, а его жизнь обросла множеством легенд. Паганини не только мастерски играл на скрипке, но и виртуозно владел гитарой. Его произведения известны своим удивительным звукоподражанием: они имитируют пение птиц, крики животных и даже скрип телеги.

Музыкальная программа

В этот вечер вы услышите:

  • Каприс № 9 ми мажор «Охота» для скрипки соло, ор. 1
  • Дуэты Любви (Duetto amoroso) для скрипки и гитары, MS 111
  • Два дуэта для виолончели и гитары, MS 110:
    • № 3 ля минор Romance, Larghetto Amabile
    • Polacca Mosso № 5 ре минор Andante Sostenuto con aspirazione Allegro Spiritoso con Energia
  • Большая соната для гитары и скрипки ля мажор, MS 3:
    • Allegro
    • Romanze
    • Andantino variato
  • Большая соната для альта и гитары, до мажор, MS 70:
    • Introduzione: Larghetto – Recetativo a piacere Cantabile
    • Andante Sostenuto
    • Tema con Variazioni
  • Квартет № 13 для скрипки, альта, гитары и виолончели фа мажор, MS 40:
    • Allegro con brio
    • Minuetto Larghetto, tenuto con anima
    • Finale. Prestissimo

Продолжительность и изменения в программе

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите шанс окунуться в мир музыки Паганини и насладиться великолепными произведениями этого мастера!

Купить билет на концерт Загадка Паганини

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

