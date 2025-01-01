Загадка Паганини

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный гению скрипичной музыки — Никколо Паганини. В программе выступят ведущие музыканты: Юлия Покровская (скрипка), Аркадий Резник (гитара), Сергей Полтавский (альт) и Олег Бугаев (виолончель). Концерт ведет Андрей Лавинский.
Никколо Паганини, один из самых известных скрипачей в истории, долгое время оставался загадкой для своих современников. Его имя стало символом музыкального гения, а его жизнь обросла множеством легенд. Паганини не только мастерски играл на скрипке, но и виртуозно владел гитарой. Его произведения известны своим удивительным звукоподражанием: они имитируют пение птиц, крики животных и даже скрип телеги.
В этот вечер вы услышите:
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Не упустите шанс окунуться в мир музыки Паганини и насладиться великолепными произведениями этого мастера!