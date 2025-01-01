Загадка Паганини

Концерт произведений Паганини

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный гению скрипичной музыки — Никколо Паганини. В программе выступят ведущие музыканты: Юлия Покровская (скрипка), Аркадий Резник (гитара), Сергей Полтавский (альт) и Олег Бугаев (виолончель). Концерт ведет Андрей Лавинский.

Тайны великого маэстро

Никколо Паганини, один из самых известных скрипачей в истории, долгое время оставался загадкой для своих современников. Его имя стало символом музыкального гения, а его жизнь обросла множеством легенд. Паганини не только мастерски играл на скрипке, но и виртуозно владел гитарой. Его произведения известны своим удивительным звукоподражанием: они имитируют пение птиц, крики животных и даже скрип телеги.

Музыкальная программа

В этот вечер вы услышите:

Каприс № 9 ми мажор «Охота» для скрипки соло, ор. 1

Дуэты Любви (Duetto amoroso) для скрипки и гитары, MS 111

Два дуэта для виолончели и гитары, MS 110: № 3 ля минор Romance, Larghetto Amabile Polacca Mosso № 5 ре минор Andante Sostenuto con aspirazione Allegro Spiritoso con Energia

Большая соната для гитары и скрипки ля мажор, MS 3: Allegro Romanze Andantino variato

Большая соната для альта и гитары, до мажор, MS 70: Introduzione: Larghetto – Recetativo a piacere Cantabile Andante Sostenuto Tema con Variazioni

Квартет № 13 для скрипки, альта, гитары и виолончели фа мажор, MS 40: Allegro con brio Minuetto Larghetto, tenuto con anima Finale. Prestissimo



Продолжительность и изменения в программе

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите шанс окунуться в мир музыки Паганини и насладиться великолепными произведениями этого мастера!