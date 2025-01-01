Загадка Александра Бородина

Тайна многогранного гения: вечер, посвященный Александру Бородину

«Сколько ему досталось даров: и могучий разум ученого, и гений композитора, и литературное дарование. Ни одного таланта не зарыл он в землю, все развил и отдал народу, человечеству. Он был красив, добр, остроумен, всегда полон жизни и энергии», — так охарактеризовал Бородина критик Владимир Стасов.

Но что объединяет успешную научную деятельность и композиторское творчество? Как Бородин сумел столь мощно проявить себя в разных сферах? Несмотря на многочисленные исследования, феномен Бородина остается загадкой.

Музыкальная программа

В программу вечера войдут фрагменты оперы «Князь Игорь», романсы, музыка для струнного квартета, фортепианные миниатюры и литературные сочинения Александра Порфирьевича Бородина. Этот разнообразный набор позволяет глубже понять творческий диапазон композитора.

Исполнители и ведущие

Вечер станет частью программы, организованной Московским театром, и будет исполнен Квартетом имени Н. А. Римского-Корсакова вместе с Ансамблем солистов «Рождество» под руководством заслуженной артистки России Ольги Ступневой. Ведущие вечера — историк науки профессор Яков Рабкин и Наталья Варламова — поделятся своими взглядами на жизнь и творчество Бородина.

Не упустите шанс погрузиться в мир уникального композитора, который оставил яркий след в искусстве благодаря своим множественным талантам.