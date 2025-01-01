Меню
Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки
Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки

12+
Возраст 12+

О концерте

Волшебные звуки классики в особняке Шрёдера

В преддверии новогодних праздников приглашаем вас на музыкальный концерт в легендарном особняке Шрёдера. Этот уникальный исторический зал станет идеальным местом для звучания великих произведений Брамса, Бетховена и Шопена.

Участники концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Владимир Рыбаков – фортепиано
  • Иван Чапкевич – скрипка
  • Елизавета Гусева – скрипка
  • Михаил Агарков – виолончель

Музыкальная программа

В этом вечере вы услышите:

  • Бетховен – Соната №7 минор для скрипки и фортепиано до минор op. 30 №2 (в 4 частях)
  • Шопен – Баллада №3 op.47 ля-бемоль мажор
  • Шопен – 2 мазурки из op.33
  • Шопен – Ноктюрн op.27 №1 до-диез минор
  • Шопен – Скерцо №3 op.39 до-диез минор
  • Брамс – Фортепианное трио №2 до мажор op.87 (в 4 частях)

Формат концерта

Концерт пройдет в одном отделении без антракта, что позволит вам насладиться музыкой без перерывов.

Продюсер

Продюсером мероприятия является Анастасия Козельская.

Не упустите шанс насладиться великолепной классической музыкой и создать атмосферу праздника в преддверии Нового года!

Декабрь
21 декабря воскресенье
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

Фотографии

Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки

