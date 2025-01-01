Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки

Волшебные звуки классики в особняке Шрёдера

В преддверии новогодних праздников приглашаем вас на музыкальный концерт в легендарном особняке Шрёдера. Этот уникальный исторический зал станет идеальным местом для звучания великих произведений Брамса, Бетховена и Шопена.

Участники концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Владимир Рыбаков – фортепиано

Иван Чапкевич – скрипка

Елизавета Гусева – скрипка

Михаил Агарков – виолончель

Музыкальная программа

В этом вечере вы услышите:

Бетховен – Соната №7 минор для скрипки и фортепиано до минор op. 30 №2 (в 4 частях)

Шопен – Баллада №3 op.47 ля-бемоль мажор

Шопен – 2 мазурки из op.33

Шопен – Ноктюрн op.27 №1 до-диез минор

Шопен – Скерцо №3 op.39 до-диез минор

Брамс – Фортепианное трио №2 до мажор op.87 (в 4 частях)

Формат концерта

Концерт пройдет в одном отделении без антракта, что позволит вам насладиться музыкой без перерывов.

Продюсер

Продюсером мероприятия является Анастасия Козельская.

Не упустите шанс насладиться великолепной классической музыкой и создать атмосферу праздника в преддверии Нового года!