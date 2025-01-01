Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки

Предновогодний концерт классической музыки в КЦ «Дом Шрёдера»

Культурный центр «Дом Шрёдера» приглашает вас на предновогодний концерт классической музыки. В программе прозвучат произведения великих композиторов — Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Фридерика Шопена.

Исполнители вечера

На сцене выступят выдающиеся музыканты, обладающие титулом «Новые имена России XXI века». В числе участников:

Владимир Рыбаков — фортепиано;

— фортепиано; Иван Чапкевич — скрипка;

— скрипка; Елизавета Гусева — скрипка;

— скрипка; Михаил Агарков — виолончель.

Атмосфера старинного особняка

Концерт пройдет в уютной обстановке старинного особняка «Дом Шрёдера», что создаст неповторимую атмосферу для любителей классической музыки. Это отлично подходит как для настоящих знатоков, так и для тех, кто только начинает знакомство с классическими произведениями.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая согревает душу в преддверии новогодних праздников!