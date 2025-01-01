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Задержанный
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Спектакль Задержанный

Бархоппинг по мотивам рассказов Довлатова 18+
Режиссер Семен Александровский
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Алкотур по Довлатову: спектакль Семена Александровского

Приготовьтесь к уникальному театральному опыту! Спектакль Семена Александровского обещает стать настоящим открытием для любителей как театра, так и хороших историй. В центре повествования — лирический герой с условным именем «Задержанный», который погружается в мир, полный иронии и ностальгии, благодаря вечно актуальной прозе Сергея Довлатова.

Алкогольный маршрут по улице Рубинштейна

Суть спектакля заключается в «алкотуре», где на двадцать зрителей придется четыре литра водки. Это не просто развлечение, а возможность открыть для себя лучшие бары на улице Рубинштейна, в которых разыгрываются сцены, переполненные жизнью и характерными персонажами.

Драматургия и музыкальное сопровождение

Литературный материал был адаптирован драматургом Вячеславом Дурненковым, который умело передает дух Довлатова, делая акцент на его уникальный стиль и тонкий юмор. Режиссер продолжает свою алкогольно-рубинштейновскую линию, начатую в предыдущей аудиопостановке «С Чарлзом Буковски за барной стойкой», где зрители могли насладиться прозой в сочетании с пивом и музыкой.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль погружает зрителей в атмосферу питейного заведения, создавая эффект присутствия.
  • Каждый зритель получает возможность не только наблюдать, но и участвовать в представлении, делая его интерактивным.
  • Работа над спектаклем включает элементы импровизации, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального события! Спектакль обещает зарядить положительной энергией и подарить незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Сайгон Санкт-Петербург, Рубинштейна, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Сайгон Санкт-Петербург, Рубинштейна, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Сайгон Санкт-Петербург, Рубинштейна, 1
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Задержанный Задержанный Задержанный Задержанный Задержанный

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