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Зачем Костя Треплев подстрелил чайку?
Билеты от 150₽
Киноафиша Зачем Костя Треплев подстрелил чайку?

Спектакль Зачем Костя Треплев подстрелил чайку?

16+
Режиссер Юлия Богданович
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 150₽

О концерте/спектакле

«Чайка» в новом свете: спектакль Юлии Богданович

Спектакль Юлии Богданович, в котором участвуют непрофессиональные исполнители, представляет собой уникальную интерпретацию классической пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». В этом творческом проекте авторы погружаются в сложные взаимоотношения главного героя Кости Треплева с его матерью, знаменитой актрисой Любовью Аркадиной, первой любовью Ниной Заречной и подругой детства Машей.

Непрофессиональные исполнители и их вклад

Юлия Богданович работает с непрофессиональными актерами с 2017 года, что позволяет ей исследовать новые формы театрального искусства. В спектаклях, которые она создает, зрители становятся свидетелями пронзительных и трогательных моментов, передающих всю глубину человеческих эмоций и переживаний.

Ожидаемые встречи

Зрителей ждет череда неожиданных встреч с драматургическими персонажами, которые в интерпретации Богданович приобретают новые грани и оттенки. Каждое действие спектакля придаёт новое значение известным репликам и сценам, заставляя зрителей задуматься о вечных вопросах любви, счастья и утраты.

Не упустите возможность

Этот спектакль — отличный способ по-новому взглянуть на классическую литературу и насладиться уникальным театральным опытом. Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в мир Чехова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
19:00 от 150 ₽

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