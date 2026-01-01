Зачарованный остров. Музыка Англии эпохи Реставрации. NeoBarocco
Билеты от 500₽
Зачарованный остров. Музыка Англии эпохи Реставрации. NeoBarocco

6+
О концерте

Классическая музыка эпохи раннего индустриализма. Концерт в Зарядье

Ансамбль NeoBarocco представит вам уникальную программу концерта, которая перенесет в Лондон трехсотлетней давности. В этот период город стал центром стремительного роста торговли, культуры и книгопечатания.

Исполнители

  • Екатерина Тугаринова — флейта
  • Мила Фраёнова — скрипка, вокал
  • Руст Позюмский — виола да гамба
  • Ольга Филиппова — клавесин

Музыкальная программа

В концерте вы услышите разнообразные произведения, включая театральные хиты того времени, наполненные придворным блеском и настоящими страстями. Это прекрасная возможность не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к историческим событиям, которые происходили в Лондоне в эпоху раннего индустриализма.

Не упустите шанс быть частью этого удивительного музыкального события, которое позволяет взглянуть на культуру прошлого с новой точки зрения.

Декабрь
4 декабря пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
