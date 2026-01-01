Зачарованный остров. Музыка Англии эпохи Реставрации. NeoBarocco

Классическая музыка эпохи раннего индустриализма. Концерт в Зарядье

Ансамбль NeoBarocco представит вам уникальную программу концерта, которая перенесет в Лондон трехсотлетней давности. В этот период город стал центром стремительного роста торговли, культуры и книгопечатания.

Исполнители

Екатерина Тугаринова — флейта

Мила Фраёнова — скрипка, вокал

Руст Позюмский — виола да гамба

Ольга Филиппова — клавесин

Музыкальная программа

В концерте вы услышите разнообразные произведения, включая театральные хиты того времени, наполненные придворным блеском и настоящими страстями. Это прекрасная возможность не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к историческим событиям, которые происходили в Лондоне в эпоху раннего индустриализма.

Не упустите шанс быть частью этого удивительного музыкального события, которое позволяет взглянуть на культуру прошлого с новой точки зрения.