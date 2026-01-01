Проект о крепостном театре в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

На Малой сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко открылся уникальный проект «Забытый театр графа Шереметева». Он знакомит зрителей с феноменом русской культуры XVIII века — частным крепостным театром, где ставились произведения европейских авторов и делались первые шаги отечественной оперы.

Крепостные актеры удивляли современников своим мастерством и превосходным уровнем исполнительского искусства. В этом театре имели честь выступать Екатерина II, Павел I и многие аристократы Европы, которые отмечали великолепие постановок и мастерство исполнителей.

Дворец-театр графа Шереметева, сохранившийся до наших дней в Останкино, представляет уникальный комплекс, где театр занимает центральное место. Он был оснащён наилучшей на тот момент машинерией, позволяющей быстро менять декорации. Само театральное пространство могло в считанные минуты трансформироваться в бальный зал, что мы можем наблюдать и сегодня.

Репертуар и уникальность

В репертуар остатков театра входили произведения таких композиторов, как Глюк, Гретри, Сальери и Паизиелло, а также работы первых мастеров русской оперы — Фомина и Бортнянского. Переводы оперных либретто и комедий с иностранных языков осуществлял Василий Вороблевский, руководивший крепостной труппой.

Образ графа Шереметева

Особое внимание в проекте уделяется роли графа Николая Петровича Шереметева, который обретает жизнь на сцене благодаря представлению Народного артиста РФ Георги Смилевски. В «Забытом театре графа Шереметева» он проявляет себя в драматическом амплуа, создавая тонкий образ через слово и движение.

Вдохновение от великого прошлого

По словам автора идеи и дирижера-постановщика Марии Максимчук, «обращение к теме театра графа Шереметева является возможностью воссоздать великое прошлое русского театра эпохи Барокко». Она считает, что театры того времени отличались высоким профессиональным уровнем и удивительной сложностью оперных постановок.

Музыкальное сопровождение концерта включает композиции таких композиторов, как А. Гретри, М. Березовский, Ф. Арайя, Н. Порпора, В. Пашкевич, Дж. Паизиелло, Л. Мадонис, Д. Бортнянский, В. Манфредини, И. Шмельцер и И.С. Бах. Исполняемые произведения звучат на французском, итальянском и русском языках.

