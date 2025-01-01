Меню
Забытый город & Предел Мечтаний
Билеты от 1500₽
Киноафиша Забытый город & Предел Мечтаний

Забытый город & Предел Мечтаний

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Группа "Предел Мечтаний" в Ритм-блюз кафе

Группа "Предел Мечтаний" приглашают на свой традиционный концерт в Ритм-блюз кафе! В этот вечер прозвучат редкие и незаслуженно забытые композиции, а также знаменитые хиты, которые давно полюбились поклонникам.

Участники группы

Павло Емельянов, Дмитрий Дубровин, Борис Агапов, Андрей Велитченко, Владимир Гавриков, Максим Спиряев, Джон Кукарямба и Серго Гамкрелидзе — мастера своего дела, создающие уникальную атмосферу, в которой каждый найдет что-то для себя.

Почему стоит прийти

Гарантируем, что скучно не будет! Ожидайте яркое и незабываемое музыкальное путешествие в мир живого звука и волнующих мелодий.

Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽

