Забытый город & Предел Мечтаний

Группа "Предел Мечтаний" в Ритм-блюз кафе

Группа "Предел Мечтаний" приглашают на свой традиционный концерт в Ритм-блюз кафе! В этот вечер прозвучат редкие и незаслуженно забытые композиции, а также знаменитые хиты, которые давно полюбились поклонникам.

Участники группы

Павло Емельянов, Дмитрий Дубровин, Борис Агапов, Андрей Велитченко, Владимир Гавриков, Максим Спиряев, Джон Кукарямба и Серго Гамкрелидзе — мастера своего дела, создающие уникальную атмосферу, в которой каждый найдет что-то для себя.

Почему стоит прийти

Гарантируем, что скучно не будет! Ожидайте яркое и незабываемое музыкальное путешествие в мир живого звука и волнующих мелодий.