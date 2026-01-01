Спектакль о взрослении на сцене Детского музыкального театра юного актера

Спектакль «Забытый август» основан на одноимённой повести Рустама Ибрагимбекова. В центре истории лежат важные темы взросления, становления личности, первой любви и ответственности.

Действие разворачивается в послевоенное время, когда группа подростков сталкивается с трудностями и испытаниями. Они находятся под дурным влиянием и становятся частью банды, что ставит под угрозу их дружбу и моральные ценности. Герои спектакля должны осознать, что такое настоящая дружба, и какова цена молчаливого согласия с несправедливостью.

Одной из ключевых тем спектакля является вопрос о сохранении человечности и способности противостоять злу в тяжелых обстоятельствах. Удастся ли комусь из героев найти в себе силы для сопротивления и оставаться верным своим убеждениям?

«Забытый август» — это не только прощание с беззаботным детством, но и важный урок о том, как стоит поступать в сложных жизненных ситуациях. Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и проникновенный спектакль.