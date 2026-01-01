Забытые страницы музыки Серебряного века
12+
О концерте

Музыка Серебряного века: «Иммортели» Танеева

Забудьте о привычных жанрах. Новый спектакль предлагает нам российскую музыкальную классику, вдохновленную поэзией Серебряного века. В центре внимания — вокальный цикл «Десять стихотворений из сборника Эллиса «Иммортели», написанный композитором Сергеем Танеевым в 1908 году.

О спектакле

Сергей Иванович Танеев, ученик П. И. Чайковского, создал уникальное произведение, которое сочетает поэзию с музыкой. Он использовал стихи таких выдающихся авторов, как Т. Мура, Данте и Ш. Бодлер, чтобы создать разножанровые миниатюры — от романтических баллад до драматичных финалов.

Значение произведения

Цикл «Иммортели» стал одним из шедевров мировой вокальной камерной музыки благодаря гармоничному соединению музыкального воплощения и высокой поэзии. Тут используются как мощные эмоции в вокальной партии, так и глубокие чувства, передаваемые фортепиано.

Когда и где

Не упустите возможность увидеть этот спектакль. Он обещает заворожить и удивить зрителей тем, как отечественная музыка пересекается с поэзией Серебряного века. Подробности о месте и времени будут анонсированы дополнительно.

Приходите и станьте частью этого великолепного музыкального события!

Июнь
19 июня пятница
19:00
КЦ «Пакгаузы» Нижний Новгород, Стрелка, 21Ж
от 500 ₽

