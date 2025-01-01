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Забытые русские гении
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Киноафиша Забытые русские гении

Спектакль Забытые русские гении

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Возрождение забытых имен: Музыкально-поэтический спектакль театра «Академия слова»

Поэзия – это высший род искусства, как однажды заметил В. Г. Белинский. Каждое слово, каждое стихотворение – это уникальный мир, полный звуков и образов. Однако некоторые гениальные поэты XX века, такие как Николай Алексеевич Заболоцкий, Илья Львович Сельвинский и Арсений Александрович Тарковский, оказались незаслуженно забытыми. Как же так произошло?

Кто они?

Н. А. Заболоцкий – русский советский поэт и переводчик, родоначальник Бронзового века русской поэзии. Его произведения отличались глубиной и философским подходом.

И. Л. Сельвинский – один из крупнейших представителей русского авангарда, поэт, прозаик и драматург, который также участвовал в Великой Отечественной войне. Его работы занимают особое место в русской литературе.

А. А. Тарковский – поэт и переводчик, лауреат Государственных премий СССР, также принимал участие в Великой Отечественной войне. Его творчество продолжает вдохновлять новые поколения.

Спектакль «Академия слова»

Музыкально-поэтический спектакль театра «Академия слова» – это попытка восстановить справедливость по отношению к этим талантливым авторам. Создатели спектакля предлагают зрителям вспомнить о забытых именах и погрузиться в волшебство их стихов.

Спектакль станет не только данью уважения, но и уникальной возможностью заново открыть для себя многогранность русской поэзии. Откройте для себя мир Заболоцкого, Сельвинского и Тарковского и насладитесь их творчеством в новой интерпретации.

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Иван Щеглов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
17:00 от 600 ₽

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