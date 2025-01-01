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Забытые Боги
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Забытые Боги

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Выставка «Забытые Боги»: Восстановление Утраченых Икон

Выставка «Забытые Боги», организованная арт-содружеством «Город N и его обитатели», приглашает зрителей в уникальное путешествие по следам забытых фигур культуры. Художники обращаются к образам тех, кто когда-то олицетворял значимость эпохи: героев, муз, артистов, пророков и учёных, как реальных, так и вымышленных.

Возвращение забытых символов

Эти фигуры, вдохновлявшие и формировавшие общественное сознание, со временем были забыты, оставшись лишь символами или мифами. Экспозиция предлагает зрителям вспомнить о «богах» прошлого и задуматься о том, как их наследие продолжает оказывать влияние на наше современное бытие.

Творческий диалог между прошлым и настоящим

Работы художников соединяют историческое и личное, вымысел и документ. Выставка предоставляет пространство для размышления: кого мы обожествляли раньше и кого почитаем сегодня? Это возможность не только вспомнить, но и задать себе вопросы о ценностях и героях нашего времени.

Важно знать

Уважаемые посетители! Обратите внимание, что 7 августа с 18:00 до 20:00 выставочные залы будут закрыты для проведения мероприятия. Планируйте свой визит заранее, чтобы не пропустить уникальные работы и вдохновляющие образы.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
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10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
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