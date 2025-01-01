Забытое и знаменитое: концерт Юлии Стадлер в Шереметевском дворце

30 ноября 2025 года в Белом зале Шереметевского дворца — Музея музыки состоится концерт известной пианистки Юлии Стадлер в рамках цикла «Сакральное и сакраментальное». Программа под названием «Забытое и знаменитое» включает как премьеры, так и известные произведения, представленные в необычном ракурсе.

Искусство Бетховена

В концерте прозвучит знаменитый Концерт для фортепиано с оркестром № 4 соль мажор Людвига ван Бетховена, посвященный Эрцгерцогу Рудольфу. Этот шедевр был впервые исполнен в 1807 году во дворце князя Лобковица и в Венском театре в 1808 году.

Творчество Франца Листа

Кроме того, в программе представлены транскрипции Ференца Листа, включая песню Франца Шуберта «Ave, Maria» и антракт «Salve, Maria» из оперы Дж. Верди «Иерусалим». Исполнит эти произведения сама Юлия Стадлер.

Играют лучшие музыканты

В концерте примут участие московские музыканты из Государственного квартета имени С.С. Прокофьева:

Ирина Менькова — первая скрипка

Александра Егорова — вторая скрипка

Екатерина Маркова — альт

Ольга Галочкина — виолончель

Наталия Цурко — контрабас

Фестиваль и поддержка

Концерт проходит в рамках Международного фестиваля имени А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов «Миг и вечность», художественным руководителем которого является Юлия Стадлер. Мероприятие поддерживается Национальным фондом культурных инициатив «Пётр Великий».

Продолжительность концерта: 2 часа.