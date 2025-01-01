Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Забытое и знаменитое
Киноафиша Забытое и знаменитое

Забытое и знаменитое

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Забытое и знаменитое: концерт Юлии Стадлер в Шереметевском дворце

30 ноября 2025 года в Белом зале Шереметевского дворца — Музея музыки состоится концерт известной пианистки Юлии Стадлер в рамках цикла «Сакральное и сакраментальное». Программа под названием «Забытое и знаменитое» включает как премьеры, так и известные произведения, представленные в необычном ракурсе.

Искусство Бетховена

В концерте прозвучит знаменитый Концерт для фортепиано с оркестром № 4 соль мажор Людвига ван Бетховена, посвященный Эрцгерцогу Рудольфу. Этот шедевр был впервые исполнен в 1807 году во дворце князя Лобковица и в Венском театре в 1808 году.

Творчество Франца Листа

Кроме того, в программе представлены транскрипции Ференца Листа, включая песню Франца Шуберта «Ave, Maria» и антракт «Salve, Maria» из оперы Дж. Верди «Иерусалим». Исполнит эти произведения сама Юлия Стадлер.

Играют лучшие музыканты

В концерте примут участие московские музыканты из Государственного квартета имени С.С. Прокофьева:

  • Ирина Менькова — первая скрипка
  • Александра Егорова — вторая скрипка
  • Екатерина Маркова — альт
  • Ольга Галочкина — виолончель
  • Наталия Цурко — контрабас

Фестиваль и поддержка

Концерт проходит в рамках Международного фестиваля имени А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов «Миг и вечность», художественным руководителем которого является Юлия Стадлер. Мероприятие поддерживается Национальным фондом культурных инициатив «Пётр Великий».

Продолжительность концерта: 2 часа.

Купить билет на концерт Забытое и знаменитое

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
30 ноября воскресенье
16:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 300 ₽

В ближайшие дни

К 100-летию со дня рождения Лучано Берио
6+
Классическая музыка
К 100-летию со дня рождения Лучано Берио
21 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 300 ₽
Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
12+
Джаз Неоклассика
Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
18 октября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2300 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
24 ноября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше