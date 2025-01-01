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Билеты от 1200₽
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Забыл повзрослеть, Даша онзероад, Побег
Забыл повзрослеть, Даша онзероад, Побег
16+
рок
Возраст
16+
Билеты от 1200₽
О концерте/спектакле
«Забыл повзрослеть», «Даша онзероад» и «Побег» в Москве Пространство «Смена»
Рок-концерт в Пространстве «Смена»
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Низкая цена
20:50
от 400 ₽
15 августа
Пространство «Смена»
Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
19:00
от 1200 ₽
В ближайшие дни
6+
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Стендап в Парке Горького
17 августа в 20:00
Жаровня
от 990 ₽
16+
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16 тонн
от 1500 ₽
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