Забвение / Oblivion

Мир тяжелой электронной музыки: фестиваль Забвение

14 марта в клубе Eclipse в Москве пройдет мульти-форматный фестиваль тяжелой электронной музыки под названием «Забвение». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей жанра и привлечь внимание не только местной аудитории, но и поклонников со всей страны.

Что вас ждет на фестивале?

Фестиваль состоится на двух сценах, где выступят как признанные мастера, так и начинающие исполнители. Участники представят самые разнообразные стили тяжелой электронной музыки, от дронов и индустриала до ритмичного сегмента и экспериментального звучания.

Исполнители

На сцене festival Забвение выступят как российские, так и иностранные артисты. Мероприятие предоставит уникальную возможность услышать свежие тренды и уникальные звучания, которые редко бывают представлены на одной площадке.

Что стоит знать зрителям?

Фестиваль «Забвение» — это не только музыка, но и атмосфера. Участники смогут насладиться уникальным визуальным оформлением, созданным специально для этого события. Для зрителей будет подготовлена зона отдыха, где можно будет пообщаться с единомышленниками и поделиться впечатлениями от выступлений.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события в мире электронной музыки!