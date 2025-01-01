Меню
Забавные истории Евгения Чеширко
Забавные истории Евгения Чеширко

Забавные истории Евгения Чеширко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийное литературное шоу «Забавные истории Евгения Чеширко» в Санкт-Петербурге

13 октября в 19:00 в ДК им. Ленсовета пройдет долгожданное мультимедийное литературное шоу для всей семьи «Забавные истории Евгения Чеширко». Это уникальное событие сочетает в себе чтение популярных юмористических рассказов о Домовом, атмосферный «спектакль», музыкальные номера и элементы иммерсивного театра.

О проекте

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Евгений Чеширко — современный автор, чьи книги завоевали сердца более трех миллионов читателей. Он родился в Ставрополе и закончил Северо-Кавказский федеральный университет. После службы в армии Евгений начал карьеру в сфере недвижимости, но вскоре открыл в себе дар рассказчика.

Знакомство с творчеством автора

Особую популярность Чеширко принесла книга «Дневник Домового», которая мгновенно завоевала читательскую аудиторию. Эту юмористическую повесть о приключениях грубоватого, но обаятельного домового и его друзей прочитали более 10 миллионов поклонников. Каждая глава наполняет читателей радостью и заставляет задуматься о простых истинах жизни.

Звездные гости

На шоу выступят звездные гости: Родион Газманов, Анастасия Мельникова и Евгений Дятлов, которые также будут читать рассказанные истории. Все участники перенесут зрителей в мир добра и ностальгии, созданный под руководством Евгения Чеширко.

Ожидаемое время и атмосфера

В процессе шоу зрители смогут улыбаться над проказами домового и его верных друзей, а также узнать, как они воспринимают людей. Продолжительность мероприятия составит 2 часа 20 минут, включая два отделения с антрактом.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир рассказов Евгения Чеширко и провести время с близкими и друзьями!

Купить билет на концерт Забавные истории Евгения Чеширко

Октябрь
13 октября понедельник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 500 ₽

