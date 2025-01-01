Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
За Веру и Отечество
Киноафиша За Веру и Отечество

За Веру и Отечество

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Большой концерт Православного хора и ансамбля инженерных войск Вооруженных Сил РФ «За Веру и Отечество»

В Белом зале пройдет незабываемый концерт, где коллектива военных музыкантов исполнит духовные песнопения, патриотические и народные песни. Зрители смогут окунуться в атмосферу духовности и патриотизма, насладившись качественным музыкальным исполнением.

О коллективе

Коллектив «За Веру и Отечество» — это уникальное воинское подразделение, сформированное более 25 лет назад из военнослужащих, являющихся студентами и выпускниками духовных семинарий и музыкальных учебных заведений. Их творчество harmoniously сочетает духовную музыку и патриотическую песенность.

Достижения

Православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженных Сил РФ являются лауреатами десяти международных конкурсов и фестивалей православной музыки в России, Польше, Беларуси, Испании и Италии. Коллектив активно участвует в богослужениях в известных храмах, таких как Храм Христа Спасителя и Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Исполнители

Руководит коллективом игумен Варнава, а дирижером является Михаил Мологин. В их рядах талантливые солисты: Арсений Смирнов, Андрей Соловьёв, Никита Войтенко и Иван Ачкасов.

Программа концерта

  • Д. Бортнянский — Ирмосы Великого канона
  • А. Архангельский — «Не имамы иныя помощи»
  • В. Семенов — «Калина Красная»
  • Г. Заволокин — «Военный Батюшка»
  • Е. Мартынов — «Письмо отца»
  • Н. Шенберг — «Ладога» и другие

Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события и насладиться исполнением невероятной музыки вместе с профессиональными музыкантами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»
21 сентября в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
31 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Gенский Sтендап
18+
Юмор
Gенский Sтендап
19 ноября в 20:00 Поправка
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше