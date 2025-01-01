Большой концерт Православного хора и ансамбля инженерных войск Вооруженных Сил РФ «За Веру и Отечество»

В Белом зале пройдет незабываемый концерт, где коллектива военных музыкантов исполнит духовные песнопения, патриотические и народные песни. Зрители смогут окунуться в атмосферу духовности и патриотизма, насладившись качественным музыкальным исполнением.

О коллективе

Коллектив «За Веру и Отечество» — это уникальное воинское подразделение, сформированное более 25 лет назад из военнослужащих, являющихся студентами и выпускниками духовных семинарий и музыкальных учебных заведений. Их творчество harmoniously сочетает духовную музыку и патриотическую песенность.

Достижения

Православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженных Сил РФ являются лауреатами десяти международных конкурсов и фестивалей православной музыки в России, Польше, Беларуси, Испании и Италии. Коллектив активно участвует в богослужениях в известных храмах, таких как Храм Христа Спасителя и Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Исполнители

Руководит коллективом игумен Варнава, а дирижером является Михаил Мологин. В их рядах талантливые солисты: Арсений Смирнов, Андрей Соловьёв, Никита Войтенко и Иван Ачкасов.

Программа концерта

Д. Бортнянский — Ирмосы Великого канона

А. Архангельский — «Не имамы иныя помощи»

В. Семенов — «Калина Красная»

Г. Заволокин — «Военный Батюшка»

Е. Мартынов — «Письмо отца»

Н. Шенберг — «Ладога» и другие

Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события и насладиться исполнением невероятной музыки вместе с профессиональными музыкантами!