За роялем — Павел Линейкин
За роялем — Павел Линейкин

За роялем — Павел Линейкин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальная импровизация 

Павел — музыкальный талант, в творческом пути которого соединяются академический хор, рок-н-ролльные проекты и глубокая любовь к джазу. Каждый его концерт становится настоящим шоу, где зрители погружаются в атмосферу живой импровизации.

Живое взаимодействие с залом

На выступлениях Павла зрители не просто наблюдают за происходящим на сцене, но и становятся частью музыкального опыта. Он свободно переходит от утонченных джазовых стандартов к динамичному танцевальному груву, что делает каждое выступление уникальным.

Музыкальная программа

В программе можно услышать хиты таких легендарных исполнителей, как Bee Gees, Stevie Wonder, Джеймс Браун и Майкл Джексон. Но это не все — вас ждут неожиданные повороты и уникальные интерпретации любимых российских исполнителей.

Приходите и убедитесь в том, что музыка может объединять, вдохновлять и удивлять!

Купить билет на концерт За роялем — Павел Линейкин

Октябрь
11 октября суббота
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 2000 ₽
12 октября воскресенье
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 2000 ₽

