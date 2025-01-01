Меню
За роялем — ASET
Киноафиша За роялем — ASET

За роялем — ASET

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка в эфире: открытие Piano-bar с ASET

В день открытия Piano-bar за роялем выступит ASET — яркая участница проектов «Голос» и «Большой джаз». Ее называют «российской Алишей Кис», и не без причины. Необычный тембр, мощный вокал и свобода за клавишами делают каждый ее номер поистине особенным.

Программа вечера

В программе предсказываются джазовые стандарты и мировые хиты, включая произведения таких культовых исполнителей, как Майкл Джексон и Эми Уайнхаус. Также зрителей порадуют неожиданные интерпретации любимых песен нулевых.

Забавные факты

Интересно, что ASET освоила игру на пианино самостоятельно, и ее уникальный стиль исполнения привлекает внимание как поклонников джаза, так и молодого поколения, любящего культовые хиты. Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливой музыкантки!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 2000 ₽

