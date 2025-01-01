Мастер-класс по созданию визуальных историй в Дом культуры «ГЭС-2»

Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс с художницей Василисой Сорокиной. Этот курс предназначен для тех, кто хочет освоить различные техники создания комиксов и визуальных историй.

Что вас ждёт?

Участники мастер-класса научатся:

использовать цвет и форму для передачи эмоций;

управлять ритмом своей истории;

создавать запоминающихся персонажей.

Теория и практика

В программе обсуждение теории темпоритмики и разбор различных типов повествования в комиксах. Вы узнаете приемы управления читательским взглядом, чтобы ваши истории были более увлекательными.

Творческий процесс на первом месте

Важно отметить, что в процессе создания визуальных историй акцент будет сделан на творческий процесс, который превосходит даже самого главного героя. Это поможет развить индивидуальность вашего повествования и сделать его уникальным.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства комикса и развить свои навыки в дружеской и творческой атмосфере!