За рамками привычного
Билеты от 700₽
За рамками привычного

За рамками привычного

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию визуальных историй в Дом культуры «ГЭС-2»

Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс с художницей Василисой Сорокиной. Этот курс предназначен для тех, кто хочет освоить различные техники создания комиксов и визуальных историй.

Что вас ждёт?

Участники мастер-класса научатся:

  • использовать цвет и форму для передачи эмоций;
  • управлять ритмом своей истории;
  • создавать запоминающихся персонажей.

Теория и практика

В программе обсуждение теории темпоритмики и разбор различных типов повествования в комиксах. Вы узнаете приемы управления читательским взглядом, чтобы ваши истории были более увлекательными.

Творческий процесс на первом месте

Важно отметить, что в процессе создания визуальных историй акцент будет сделан на творческий процесс, который превосходит даже самого главного героя. Это поможет развить индивидуальность вашего повествования и сделать его уникальным.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства комикса и развить свои навыки в дружеской и творческой атмосфере!

Купить билет на выставка За рамками привычного

Октябрь
1 октября среда
17:30
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 700 ₽
8 октября среда
17:30
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 700 ₽

