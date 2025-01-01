Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс с художницей Василисой Сорокиной. Этот курс предназначен для тех, кто хочет освоить различные техники создания комиксов и визуальных историй.
Участники мастер-класса научатся:
В программе обсуждение теории темпоритмики и разбор различных типов повествования в комиксах. Вы узнаете приемы управления читательским взглядом, чтобы ваши истории были более увлекательными.
Важно отметить, что в процессе создания визуальных историй акцент будет сделан на творческий процесс, который превосходит даже самого главного героя. Это поможет развить индивидуальность вашего повествования и сделать его уникальным.
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства комикса и развить свои навыки в дружеской и творческой атмосфере!