Погружение в кулинарные тайны усадьбы

Как много тайн хранит старинная усадьба! Переступив её порог, можно оказаться там, где время течёт иначе — неспешно и вдумчиво. Потрескивают дрова в печи, с кухни доносится запах свежеиспечённого хлеба, смешиваясь с ароматом дёгтя, а шипит начищенный самовар.

За окном шумит старый Нижний, а гости уже собрались в просторной гостиной в ожидании самых сокровенных моментов. Среди поблёскивающей медной утвари и интерьера начала XX века оживут истории о буднях и праздниках нижегородских семей.

Кулинарные шедевры прошлого

Вы узнаете, как хозяйки превращали простые продукты в кулинарные шедевры без современных удобств. Эта программа — погружение в жизнь, где каждая деталь имела значение: от выбора дров до правил сервировки стола. Мы воссоздадим атмосферу доверительных разговоров у самовара, поделимся рецептами и поговорим о «домашних хитростях» и «кухонных трудностях».

Интересный проводник в кулинарные традиции

Проводником в кулинарный мир прошлого станет приглашённый эксперт — Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая одним из старейших ресторанов Нижнего Новгорода. Она обладает неисчерпаемыми знаниями о традициях и интересных фактах, являясь настоящим знатоком «истории еды». На её мастер-классах вы узнаете много любопытных фактов из прошлого, которые можно взять на заметку и в наше время.