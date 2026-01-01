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За пером Жар-птицы
Билеты от 900₽
Киноафиша За пером Жар-птицы

Спектакль За пером Жар-птицы

0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+
Билеты от 900₽

О спектакле

Арт-шоу «За пером Жар-птицы» по мотивам балета И. Стравинского

По мотивам балета И. Стравинского «Жар-птица» сказка оживает. Музыка становится движением, а свет пера Жар-птицы ведёт за собой зрителя.

«За пером Жар-птицы» — это масштабное арт-шоу для всей семьи, где классическая история Стравинского соединяется с балетом, театром, танцевальным искусством и визуальной магией сцены. Лучшие дети со всей страны создают сказку на сцене.

На ваших глазах развернётся захватывающая история Ивана-царевича, который попадает в волшебный сад, бросает вызов Кощею Бессмертному, спасает Ненаглядную Красу и разрушает тёмные чары силой света, любви и веры.

Что вас ждёт

  • балетные коллективы и артисты оригинальных жанров
  • три фантастических мира на одной сцене
  • мрачное царство Кощея
  • волшебный сад с девами
  • светлый русский город

Это не просто спектакль — это живое, динамичное полотно, где каждый эпизод наполнен движением, музыкой и эмоциями. Знакомые образы русских сказок открываются в современном, эффектном прочтении.

Арт-шоу «За пером Жар-птицы» — идеальный вечер для всей семьи, где дети верят в чудо, а взрослые снова чувствуют его.

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Октябрь
28 октября среда
18:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 900 ₽

Фотографии

За пером Жар-птицы За пером Жар-птицы За пером Жар-птицы За пером Жар-птицы За пером Жар-птицы За пером Жар-птицы

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