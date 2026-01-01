Оповещения от Киноафиши
За гранью аккордеона. ГОНИ РТ и Александр Поелуев
За гранью аккордеона. ГОНИ РТ и Александр Поелуев

6+
Продолжительность 135 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Александра Поелуева в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая зрителей ждет выступление исполнителя мирового уровня — Александра Поелуева, российского аккордеониста и двукратного чемпиона мира по аккордеону. Музыкант из Ростова-на-Дону представит программу, объединяющую композиции от эпохи Барокко до современных произведений.

Уникальная программа

Творчество Александра Поелуева отличается смелыми экспериментами и разнообразием музыкальных форматов. В его репертуаре — произведения, выполненные в сотрудничестве с симфоническими, народными, джазовыми оркестрами и ансамблями. Концерт включает как виртуозную классическую музыку, так и энергичные ритмы рока, авторские сочинения и креативные обработки мировых хитов.

Гастрольная география

Гастроли Александра Поелуева охватывают более 30 стран на четырёх континентах, включая Францию, Италию, Китай, США, Австралию и Новую Зеландию. Эта широта позволяет музыканту не только демонстрировать свое мастерство, но и знакомить широкий круг слушателей с аккордеоном как универсальным инструментом.

Сильные партнеры

С Поелуевым на сцене выступит Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под руководством народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова. Это сотрудничество обещает сделать вечер незабываемым.

Концерт станет замечательной возможностью для ценителей музыки увидеть, как аккордеон обретает новые грани и возможности в современных интерпретациях.

Апрель
16 апреля четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

