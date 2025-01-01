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За глаза твои карие
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За глаза твои карие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «За глаза твои карие» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на уникальный концерт «За глаза твои карие», который пройдет в уютной атмосфере за столиками. Это мероприятие состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина и подарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат популярные песни, ода южной романтике и любви, а также уникальные авторские произведения. Музыканты и исполнители, участвующие в мероприятии, известны своими яркими выступлениями и талантом передавать эмоции через музыку.

Уютная атмосфера

Концерт пройдет за столиками, что создаст теплую и дружескую атмосферу. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и пообщаться с друзьями за чашечкой кофе или бокалом вина.

Билеты

Билеты уже в продаже! Их можно приобрести в кассе Уральского центра народного искусства или на официальном сайте. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Ждем вас на концерте «За глаза твои карие»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 апреля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
17:00 от 1500 ₽

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