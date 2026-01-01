За двумя зайцами
За двумя зайцами

Спектакль За двумя зайцами

Театр «Русская песня». Основная сцена 12+
О спектакле

Комедия о чувствах и расчетах в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет комедию, которая ставит вопрос о выборе между чувствами и расчетом. В центре сюжета — Свирид Петрович Голохвастов, который пытается совместить материальное благополучие с романтическими увлечениями. Он решает жениться на богатой, но не самой красивой девушке Проне и параллельно завести роман с очаровательной Галей. Как же разрешится эта непростая ситуация?

Зрители имеют возможность насладиться не только юморными моментами, но и музыкой, танцами, а также любимыми песнями в исполнении известных артистов. В спектакле задействованы знаменитые участники: Владимир Долинский, Юрий Чернов, Ольга Волкова, Олеся Железняк и Надежда Бабкина.

Вдохновленная классика

Комедия «За двумя зайцами» знакома многим по культовому фильму 1961 года с неподражаемым Олегом Борисовым в главной роли. Эта искрометная история вошла в Золотой фонд советского кинематографа и продолжает радовать зрителей своей захватывающей игрой актеров и живым сюжетом. Постановка Нины Чусовой продолжает традиции успешного театрального представления, став настоящим хитом.

Действующие лица

  • Прокоп Свиридович Серко — народный артист России Юрий Чернов / Александр Чернявский
  • Явдокия Пилиповна, его жена — народная артистка России Ольга Волкова / Ольга Хохлова
  • Проня, их дочь — заслуженная артистка России Олеся Железняк / Марина Федункив
  • Секлита Пилиповна Лымариха, сестра жены Серко, торговка яблоками — народная артистка России Надежда Бабкина
  • Свирид Петрович Голохвостый, промотавшийся цирюльник — Андрей Кайков / Илья Ильиных

В создании спектакля также участвуют: Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны» и балет «Живая планета». Не упустите возможность стать частью этой увлекательной комедии!

26 сентября суббота
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
