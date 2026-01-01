Спектакль За двумя зайцами

Театр «Русская песня» представляет комедию, которая ставит вопрос о выборе между чувствами и расчетом. В центре сюжета — Свирид Петрович Голохвастов, который пытается совместить материальное благополучие с романтическими увлечениями. Он решает жениться на богатой, но не самой красивой девушке Проне и параллельно завести роман с очаровательной Галей. Как же разрешится эта непростая ситуация?
Зрители имеют возможность насладиться не только юморными моментами, но и музыкой, танцами, а также любимыми песнями в исполнении известных артистов. В спектакле задействованы знаменитые участники: Владимир Долинский, Юрий Чернов, Ольга Волкова, Олеся Железняк и Надежда Бабкина.
Комедия «За двумя зайцами» знакома многим по культовому фильму 1961 года с неподражаемым Олегом Борисовым в главной роли. Эта искрометная история вошла в Золотой фонд советского кинематографа и продолжает радовать зрителей своей захватывающей игрой актеров и живым сюжетом. Постановка Нины Чусовой продолжает традиции успешного театрального представления, став настоящим хитом.
В создании спектакля также участвуют: Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны» и балет «Живая планета».