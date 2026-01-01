Спектакль За други СВОя

Исторический спектакль в ЦДРИ

В Центральном доме работников искусства (ЦДРИ) состоится историческая постановка, посвященная величию российской армии и ключевым моментам отечественной истории. На сцене будут представлены воинские мундиры, доспехи и оружие разных эпох, которые создадут атмосферу настоящего исторического путешествия.

Постановка охватывает ратные подвиги российских воинов и значимые события, включая новую историческую главу – специальную военную операцию. В динамичной интерпретации представлены образы святых великомучеников, князей и героев Отечественных войн.

Команда постановки

Художественный руководитель – заслуженный деятель искусства РФ Никита Астахов. Режиссёром-постановщиком выступила заслуженная артистка РФ Татьяна Белевич. Сценография и костюмы были созданы Мариной Филатовой, а освещение спектакля разработал Руслан Зинатуллин. В хореографии приняла участие Екатерина Юсуфов.

Актёрский состав

В роли ведущего – Дмитрий Швецов. Монахиню сыграют Мария Бялошицкая или Ася Куликова. Образ Георгия Победоносца исполнит Георгий Макаренко, а Дмитрия Донского – Дмитрий Алёшкин или Даниил Коробейников.

Владимиром Мономахом станет Михаил Леонцев, а Козьму Минина сыграет также Дмитрий Швецов. Монголо-татарина сыграют Дианисий Толоконников или Даниил Коробейников. Кутузова исполнит Михаил Панюков, а Троцкиста – Виктор Золотоног или Никита Захидов.

Солдатом Великой Отечественной войны станет Никита Захидов или Виктор Золотоног. Также в театре выступят Виктория Фатеева, Екатерина Лисовая, Ксения Збанацкая и Пётр Урбановичус. Хормейстер – Елена Немцева. Артисты театра: Анна Хапкина, Светлана Анисимова, Дмитрий Крючков, Алексей Костюченко, Виктория Фатеева, Екатерина Лисовая и Ксения Збанацкая.

Эта постановка станет интересной как для любителей истории, так и для тех, кто хочет лучше понять культуру и традиции России.