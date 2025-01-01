Спектакль За чем пойдешь, то и найдешь

На сцене — комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского. Главный герой, недотепа и мечтатель Бальзаминов, столкнется с важным вопросом: «Жениться или не жениться?» Для него ответ очевиден — жениться! И чем быстрее, тем лучше, особенно на невесте с внушительным приданым.
Мишенька считает, что все богатые невесты олицетворяют красоту. Но возникает вопрос: почему бедный должен оставаться бедным, а богатый — богатым? В этой легкой и жизнерадостной истории, основанной на произведении Островского, каждый зритель может найти отражение своей жизни. Спектакль вновь подтверждает, что судьба улыбается тем, кто верит в свою мечту!
Маргарита Безбородова
1 ч 30 мин (без антракта)
Дата: 29 марта в 19:00
Место: малый зал
Вход: по билетам