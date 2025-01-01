Спектакль За чем пойдешь, то и найдешь

На сцене КЦ «Меридиан» — комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского

На сцене — комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского. Главный герой, недотепа и мечтатель Бальзаминов, столкнется с важным вопросом: «Жениться или не жениться?» Для него ответ очевиден — жениться! И чем быстрее, тем лучше, особенно на невесте с внушительным приданым.

Мишенька считает, что все богатые невесты олицетворяют красоту. Но возникает вопрос: почему бедный должен оставаться бедным, а богатый — богатым? В этой легкой и жизнерадостной истории, основанной на произведении Островского, каждый зритель может найти отражение своей жизни. Спектакль вновь подтверждает, что судьба улыбается тем, кто верит в свою мечту!

Действующие лица и исполнители:

Павла Петровна Бальзаминова — Анна Бородачева

— Анна Бородачева Михайло Дмитрич Бальзаминов — Сергей Баин

— Сергей Баин Акулина Гавриловна Красавина — Ольга Гамбурцева

— Ольга Гамбурцева Матрёна — Полина Карелина

— Полина Карелина Лукьян Лукьяныч Чебаков — Ахмед Гасанов

— Ахмед Гасанов Домна Евстигневна Белотелова — Юлия Ткаченко

— Юлия Ткаченко Анфиса Панфиловна Пеженова — Елена Колпакова

— Елена Колпакова Раиса Панфиловна Пеженова — Анна Лебедева

— Анна Лебедева Химка — Арина Галина

Режиссёр:

Маргарита Безбородова

Продолжительность:

1 ч 30 мин (без антракта)

Когда и где:

Дата: 29 марта в 19:00

Место: малый зал

Вход: по билетам