Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша За чем пойдешь, то и найдешь

Спектакль За чем пойдешь, то и найдешь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

На сцене КЦ «Меридиан» — комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского

На сцене — комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского. Главный герой, недотепа и мечтатель Бальзаминов, столкнется с важным вопросом: «Жениться или не жениться?» Для него ответ очевиден — жениться! И чем быстрее, тем лучше, особенно на невесте с внушительным приданым.

Мишенька считает, что все богатые невесты олицетворяют красоту. Но возникает вопрос: почему бедный должен оставаться бедным, а богатый — богатым? В этой легкой и жизнерадостной истории, основанной на произведении Островского, каждый зритель может найти отражение своей жизни. Спектакль вновь подтверждает, что судьба улыбается тем, кто верит в свою мечту!

Действующие лица и исполнители:

  • Павла Петровна Бальзаминова — Анна Бородачева
  • Михайло Дмитрич Бальзаминов — Сергей Баин
  • Акулина Гавриловна Красавина — Ольга Гамбурцева
  • Матрёна — Полина Карелина
  • Лукьян Лукьяныч Чебаков — Ахмед Гасанов
  • Домна Евстигневна Белотелова — Юлия Ткаченко
  • Анфиса Панфиловна Пеженова — Елена Колпакова
  • Раиса Панфиловна Пеженова — Анна Лебедева
  • Химка — Арина Галина

Режиссёр:

Маргарита Безбородова

Продолжительность:

1 ч 30 мин (без антракта)

Когда и где:

Дата: 29 марта в 19:00
Место: малый зал
Вход: по билетам

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше