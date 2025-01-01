Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
За час вокруг света
Киноафиша За час вокруг света

За час вокруг света

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-путешествие с трио CON ANIMA

Приглашаем вас на уникальный концерт-путешествие, которое перенесет вас по странам и континентам. Откройте для себя утончённую Францию, самобытную Чехию, динамичную Америку и загадочный Китай. Этот музыкальный путь проведет вас от элегантных акварелей импрессионизма до драматичного ХХ века и интеллектуального авангарда, вбирая в себя этническую простоту.

Восток и Запад в одном концерте

На сцене встретятся Восток и Запад, которые взглянут друг на друга глазами музыки. Ожидайте калейдоскоп ритмов и красок, где всплеск эмоций переплетается с покоем созерцания. В этом концерте вас ждут переливы флейты, пение виолончели и блеск рояля.

Исполнители

Концерт представит фортепианное трио «Con Anima», состоящее из лауреатов международных конкурсов:

  • Светлана Суворова – флейта
  • Юлия Молчанова – виолончель
  • Мария Сапаргалиева – фортепиано

Длительность и дата

Продолжительность концерта составляет всего 1 час. Не упустите возможность окунуться в мир музыки и искусства!

Спешите видеть и слышать – вокруг света за час с трио CON ANIMA!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

ABBA. Лучшие хиты
6+
Поп
ABBA. Лучшие хиты
26 сентября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
Волшебница Виолончель. Сказка в сказке
6+
Классическая музыка
Волшебница Виолончель. Сказка в сказке
23 мая в 12:00 Дом Кочневой
от 1200 ₽
Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Виртуозы органа и скрипки
6+
Классическая музыка
Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Виртуозы органа и скрипки
17 августа в 17:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше