За час вокруг света

Приглашаем вас на уникальный концерт-путешествие, которое перенесет вас по странам и континентам. Откройте для себя утончённую Францию, самобытную Чехию, динамичную Америку и загадочный Китай. Этот музыкальный путь проведет вас от элегантных акварелей импрессионизма до драматичного ХХ века и интеллектуального авангарда, вбирая в себя этническую простоту.
На сцене встретятся Восток и Запад, которые взглянут друг на друга глазами музыки. Ожидайте калейдоскоп ритмов и красок, где всплеск эмоций переплетается с покоем созерцания. В этом концерте вас ждут переливы флейты, пение виолончели и блеск рояля.
Концерт представит фортепианное трио «Con Anima», состоящее из лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет всего 1 час. Не упустите возможность окунуться в мир музыки и искусства!
Спешите видеть и слышать – вокруг света за час с трио CON ANIMA!