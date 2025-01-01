За час вокруг света

Концерт-путешествие с трио CON ANIMA

Приглашаем вас на уникальный концерт-путешествие, которое перенесет вас по странам и континентам. Откройте для себя утончённую Францию, самобытную Чехию, динамичную Америку и загадочный Китай. Этот музыкальный путь проведет вас от элегантных акварелей импрессионизма до драматичного ХХ века и интеллектуального авангарда, вбирая в себя этническую простоту.

Восток и Запад в одном концерте

На сцене встретятся Восток и Запад, которые взглянут друг на друга глазами музыки. Ожидайте калейдоскоп ритмов и красок, где всплеск эмоций переплетается с покоем созерцания. В этом концерте вас ждут переливы флейты, пение виолончели и блеск рояля.

Исполнители

Концерт представит фортепианное трио «Con Anima», состоящее из лауреатов международных конкурсов:

Светлана Суворова – флейта

Юлия Молчанова – виолончель

Мария Сапаргалиева – фортепиано

Длительность и дата

Продолжительность концерта составляет всего 1 час. Не упустите возможность окунуться в мир музыки и искусства!

Спешите видеть и слышать – вокруг света за час с трио CON ANIMA!