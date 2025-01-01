Спектакль «За белым кроликом»: Путешествие в мир потерь и надежды

«За белым кроликом» — это глубокая и трогательная история двух Алис, которые решаются на рискованный шаг: садятся в машину к незнакомцу и, таким образом, прыгают в кроличью нору, из которой нет выхода. Эта постановка исследует сложные темы утраты и материнства, предлагая зрителям осмыслить, как можно пережить потерю, справиться с чувством вины и найти в себе силы двигаться дальше.

Сюжет и тематика

В центре сюжета находятся две матери, каждая из которых по-своему переживает утрату детей. Также важным персонажем является Оля, которая в тот вечер отказалась ехать с подругами, что добавляет дополнительный слой к истории. Спектакль поднимает актуальные вопросы, с которыми сталкивается каждый из нас: как встретиться с жизнью лицом к лицу и разобраться с тем, что пугает.

Постспектакльное обсуждение

После спектакля зрителей ждет обсуждение с психологами, что позволяет глубже понять затронутые темы. Это особенно важно для подростков, которых спектакль рекомендован к просмотру с 14 лет как профилактика насилия.

Творческая группа

Режиссером спектакля выступила Виктория Шаламова, а хореографом — Мария Фролова. Художник Александра Тикунова создает визуальный ряд, который дополняет повествование, в то время как композитор Максим Жриводкин отвечает за музыкальное сопровождение.

Действующие лица

Мария Фролова — Алиса 1

Олеся Галицына — Алиса 2

Мария Конотоп — Оля

Антон Веклич — Кролик

Евгения Жукова — мама 1

Татьяна Беляева — мама 2

Спектакль «За белым кроликом» — это не только история о потере, но и о надежде, что позволяет каждому зрителю задаться вопросами о собственной жизни и переживаниях. Не упустите возможность стать частью этого важного и актуального проекта.