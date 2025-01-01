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За белым кроликом
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Спектакль За белым кроликом

Постановка
Новый театр
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта

О концерте/спектакле

Спектакль «За белым кроликом»: Путешествие в мир потерь и надежды

«За белым кроликом» — это глубокая и трогательная история двух Алис, которые решаются на рискованный шаг: садятся в машину к незнакомцу и, таким образом, прыгают в кроличью нору, из которой нет выхода. Эта постановка исследует сложные темы утраты и материнства, предлагая зрителям осмыслить, как можно пережить потерю, справиться с чувством вины и найти в себе силы двигаться дальше.

Сюжет и тематика

В центре сюжета находятся две матери, каждая из которых по-своему переживает утрату детей. Также важным персонажем является Оля, которая в тот вечер отказалась ехать с подругами, что добавляет дополнительный слой к истории. Спектакль поднимает актуальные вопросы, с которыми сталкивается каждый из нас: как встретиться с жизнью лицом к лицу и разобраться с тем, что пугает.

Постспектакльное обсуждение

После спектакля зрителей ждет обсуждение с психологами, что позволяет глубже понять затронутые темы. Это особенно важно для подростков, которых спектакль рекомендован к просмотру с 14 лет как профилактика насилия.

Творческая группа

Режиссером спектакля выступила Виктория Шаламова, а хореографом — Мария Фролова. Художник Александра Тикунова создает визуальный ряд, который дополняет повествование, в то время как композитор Максим Жриводкин отвечает за музыкальное сопровождение.

Действующие лица

  • Мария Фролова — Алиса 1
  • Олеся Галицына — Алиса 2
  • Мария Конотоп — Оля
  • Антон Веклич — Кролик
  • Евгения Жукова — мама 1
  • Татьяна Беляева — мама 2

Спектакль «За белым кроликом» — это не только история о потере, но и о надежде, что позволяет каждому зрителю задаться вопросами о собственной жизни и переживаниях. Не упустите возможность стать частью этого важного и актуального проекта.

Режиссер
Виктория Шаламова
В ролях
Мария Фролова
Мария Конотоп
Олеся Галицына
Дамир Миркамилов
Антон Веклич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом За белым кроликом

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