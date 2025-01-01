Меню
О концерте

Вручение премии "Қызық"

Авторы и ведущие проекта, Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, в своей ироничной и шутливой манере наградят тех, кто был в центре событий в течение года и создавал повод для хорошего настроения. Это не просто церемония — это зажигательное событие, наполняющее зал атмосферой веселья и позитива.

Участники и награды

В этом году среди участников проекта оказались самые обсуждаемые персоны: звезды эстрады, популярные политики и личности, ставшие главными героями социальных сетей. Каждый из них получит признание за свой вклад в развлечение публики и создание ярких событий.

Забавные факты

Церемония будет наполнена не только наградами, но и запоминающимися моментами. Ведущие позаботятся о том, чтобы вечер прошел в непринужденной атмосфере, наполненной шутками и неожиданными поворотами. Вы сможете увидеть, как известные лица реагируют на свои "номинации" и оценить их чувство юмора.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. Премия "Қызық" — это шанс увидеть своих любимых звезд в непривычной обстановке и оценить их по достоинству. Обязательно приходите, чтобы насладиться атмосферой веселья и хорошего настроения, а также поддержать тех, кто сделал этот год незабываемым.

Исполнители
Марат Оралғазин
Еркебұлан Мырзабек

Купить билет на концерт Қызық премия

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

