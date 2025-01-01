Меню
Қыз Жібек (Девушка-шелк)
Киноафиша Қыз Жібек (Девушка-шелк)

Спектакль Қыз Жібек (Девушка-шелк)

Продолжительность 1 час

О спектакле

Спектакль «Кыз-Жибек» в постановке Театра «JanART»

Спектакль «Қыз Жібек» основан на казахской народной лиро-эпической поэме, ставшей жемчужиной казахского фольклора. Название переводится как «Девушка-Шёлк» или «Шёлковая девушка», что подчеркивает изящество и красоту главной героини.

Сюжет и музыкальная составляющая

Эта музыкальная драма рассказывает о судьбах людей, стремящихся к истине, но не способных выразить свои глубинные чувства. Неожиданная встреча главных героев меняет их жизни, возвращая тени прошлого. Каждая мелодия спектакля является невысказанной тайной, каждое произведение – раной души.

Герои оказываются на перекрестке правды и лжи, надежды и сожаления, и, в этом внутреннем конфликте, ищут свой путь. Музыка становится связующим звеном, объединяя их внутренние голоса и позволяя зрителю почувствовать тонкую, скрытую борьбу человеческого сердца.

Значение и культурная ценность

«Кыз-Жибек» не только развлекает зрителей, но и погружает их в культуру и традиции казахского народа. Спектакль затрагивает важные темы верности в любви, дружбы, отваги и патриотизма, что делает его актуальным и для современного зрителя.

Ожидаемая премьера привлекает внимание, обещая стать незабываемым событием на театральной сцене. Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории!

В ролях
Нурай Азимтай

14 декабря воскресенье
18:00
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1000 ₽
20:00
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1000 ₽

