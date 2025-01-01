Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Южный Stand Up
Билеты от 500₽
Киноафиша Южный Stand Up

Южный Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Южный Stand Up: комедия с ярким колоритом в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Южный Stand Up», в котором комики с южным колоритом радуют зрителей новыми шутками и историями! Это не просто очередной вечер смеха, а настоящая возможность стать свидетелем свежих выступлений артистов, каждый из которых привносит в программу что-то свое.

Ведущая вечера

В роли ведущей выступит талантливая Катерина Зайцева, чье обаяние и юмор создадут непринужденную атмосферу. Ее харизма сделает вечер незабываемым и позволит артистам раскрыться в полной мере.

Условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту, но менеджеры зала с радостью комфортно разместят вас в порядке очереди. Возможно, вам придется поделиться столом с другими зрителями, поэтому, если вы планируете прийти с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, не забудьте сообщить об этом заранее — так вас смогут посадить вместе.

Не пропустите!

Это отличный способ провести вечер в компании друзей и порадовать себя свежими шутками и смехом. Не упустите шанс стать частью этого яркого и веселого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
23:59 от 500 ₽
13 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
23:59 от 500 ₽
20 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
23:59 от 500 ₽
27 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
23:59 от 500 ₽

В ближайшие дни

Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
27 сентября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Александр Розенбаум
6+
Шансон
Александр Розенбаум
26 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 1800 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
14 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше