Концерт Юты в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится концерт Юты — заслуженной артистки России, известной исполнительницы и композитора, чьи работы звучат в популярных фильмах и сериалах, включая легендарный сериал «Солдаты». За 24 года своей карьеры она выпустила 12 сольных альбомов и стала лауреатом таких престижных премий, как «Звезды Дорожного радио», «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Юта приобрела народную любовь благодаря искренности, красоте своих песен и теплоте, которую она передает слушателям. Ее лирика полна эмоций, а задорные мелодии не оставляют равнодушными любителей музыки. Особенно ценят творчество Юты военнослужащие — ее песни становятся для них связующим звеном с домом и родными.

Духоподъемная композиция «Струна» поднимает дух и стала неофициальным гимном специальной военной операции. Клип на эту песню, посвященный командиру морской пехоты с одноименным позывным, собрал более 10 миллионов просмотров в сети. В последние два года Юта дала более 100 благотворительных концертов, включая выступления на Донбассе, тем самым поддерживая своих поклонников.

Юта также является лицом телеканала «Россия» и ведет ежедневную программу «Наши» вместе с Дмитрием Харатьяном.