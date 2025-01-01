Юстус Франтц. «Лучшие увертюры мира»

Юстус Франтц и Оркестр Филармонии Наций: Музыка без границ

Юстус Франтц — всемирно известный немецкий дирижёр, пианист и педагог. С раннего возраста он начал заниматься музыкой под руководством профессора Элизы Хансен, что помогло ему сформировать крепкую классическую базу. Его карьера началась с выдающихся успехов — в 1967 году он стал самым молодым стипендиатом Немецкого национального образовательного фонда и получил II премию Международного музыкального конкурса ARD в Мюнхене.

Творческий путь и достижения

В 1970 году Франтц присоединился к Берлинскому филармоническому оркестру, где работал под руководством известного дирижёра Герберта фон Караяна. Это время стало стартом его стремительного взлёта, включая выступления с ведущими оркестрами мира. В 1986 году Юстус основал Шлезвиг-Гольштейнский музыкальный фестиваль, который стал одним из крупнейших культурных событий в Европе.

Следующим важным этапом стало создание в 1995 году молодёжного симфонического оркестра «Филармония наций». Этот международный проект объединил талантливых музыкантов более чем из сорока стран, став символом единства и гуманизма через музыку.

Выступления в Санкт-Петербурге

С 1993 года Франтц регулярно выступает на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Особое внимание он уделяет постановкам опер Моцарта, включая «Волшебную флейту» и «Свадьбу Фигаро». В июле 2022 года он вновь дирижировал оркестром Мариинского театра, исполнив Девятую симфонию Бетховена.

Оркестр Филармонии Наций

Оркестр Филармонии Наций был создан с целью налаживания культурного диалога и взаимопонимания через музыку. С момента своего основания коллектива выступает на крупнейших сценах Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока. Он стал участником значимых событий, таких как концерты в штаб-квартире ООН и выступления для Папы Римского.

Главной ценностью оркестра является идея единства в многообразии. В репертуаре звучат как классические шедевры, так и современные произведения. Оркестр вдохновляет слушателей всех поколений и продолжает свои гастроли, включая юбилейные концерты, приуроченные к 30-летию.

Каждое выступление — это шанс прикоснуться к высокому искусству и ощутить силу музыки, способной объединять сердца и стирать границы.