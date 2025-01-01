Юсиф Юсифов и Мурат Эркенов

Стендап от чемпионов в Сочи!

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с участием двух выдающихся комиков!

Юсиф Юсифов

Юсиф Юсифов — стендап комик, чемпион высшей лиги КВН и капитан команды «Борцы». Он также известен как участник проектов «Звезды» на НТВ и «Концерты» на ТНТ, а также мероприятий Open Mic и Money Mic в VK. Его харизма и уникальный стиль обязательно поднимут вам настроение!

Мурат Эркенов

Мурат Эркенов — чемпион Высшей Лиги КВН, финалист «Comedy Баттл» на ТНТ и победитель шоу «Русские не смеются» на СТС. Его остроумные шутки и непревзойденное чувство юмора сделают вечер незабываемым.

Подробности мероприятия

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 26 июля в 20:00.

Сбор гостей: с 19:00.

Продолжительность: 1,5 часа.

Возрастное ограничение: 18+.

Важно знать

На мероприятиях работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортное место.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!