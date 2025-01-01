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Юсиф Юсифов и Мурат Эркенов
Киноафиша Юсиф Юсифов и Мурат Эркенов

Юсиф Юсифов и Мурат Эркенов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от чемпионов в Сочи!

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с участием двух выдающихся комиков!

Юсиф Юсифов

Юсиф Юсифов — стендап комик, чемпион высшей лиги КВН и капитан команды «Борцы». Он также известен как участник проектов «Звезды» на НТВ и «Концерты» на ТНТ, а также мероприятий Open Mic и Money Mic в VK. Его харизма и уникальный стиль обязательно поднимут вам настроение!

Мурат Эркенов

Мурат Эркенов — чемпион Высшей Лиги КВН, финалист «Comedy Баттл» на ТНТ и победитель шоу «Русские не смеются» на СТС. Его остроумные шутки и непревзойденное чувство юмора сделают вечер незабываемым.

Подробности мероприятия

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 26 июля в 20:00.
Сбор гостей: с 19:00.
Продолжительность: 1,5 часа.
Возрастное ограничение: 18+.

Важно знать

На мероприятиях работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортное место.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

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29 июля в 20:00 Летний театр
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Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
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