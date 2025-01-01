Меню
Юрка
Киноафиша Юрка

Спектакль Юрка

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Юрка»: Воспоминания о детях военного Сталинграда

Режиссёр-постановщик, заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, представляет новый спектакль «Юрка» по пьесе известного драматурга Малики Икрамовой (Дубиной). Эта работа погружает зрителя в трогательную историю о детях, переживших ужасную войну в Сталинграде.

Творческий путь пьесы

Пьеса «Юрка» была создана по просьбе Волгоградского ТЮЗа и изначально носила название «Когда вернутся голуби». Первый вариант стал победителем Международного конкурса современной драматургии «Время драмы». В новой постановке драматург кардинально переработала текст, придав ему свежий взгляд и глубину.

История, основанная на реальных событиях

Икрамова специально приезжала в Волгоград, чтобы узнать больше о местах, в которых происходили события пьесы. В основу сюжета легли подлинные воспоминания сталинградских детей, в том числе истории волгоградского художника Льва Тырина. Его детские переживания и испытания стали источником вдохновения для создания этой трогательной истории, которая отражает силу духа и надежду даже в самые мрачные времена.

Визуальная составляющая

Работы Льва Тырина, оставшиеся в наследие, наполняют спектакль особым смыслом. Его рисунки, отражающие детские переживания, не оставляют равнодушными и заставляют задуматься о том, что пережили поколения, прошедшие через войну.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Юрка», который не только рассказывает о тяжелых временах, но и открывает двери в мир детской надежды и стойкости.

