Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Юрий Визбор. В созвездии удачи
Билеты от 1200₽
Киноафиша Юрий Визбор. В созвездии удачи

Юрий Визбор. В созвездии удачи

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Гала-концерт в честь Юрия Визбора

Концерты, посвященные знаменитому барду Юрию Визбору, стали многолетней традицией в Зале Церковных Соборов. В этот раз звезды авторской песни вместе со зрителями отметят день рождения легенды отечественной бардовской песни большой концертной программой «В созвездии удачи». Гала-концерт пройдет в одном из лучших столичных залов в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Звучание классики

В концерте прозвучат как знакомые, так и редкие песни Юрия Визбора, среди них: «Милая моя», «А зима будет большая», «Здравствуй, я вернулся», «Охотный ряд», «Мадагаскар», «Когда мы вернемся», «Давайте прощаться, друзья», «Ночная дорога», «Три сосны», «Серега Санин», «Воспоминания о пехоте», «Речной трамвай», «Погода», «В Ялте ноябрь», «Ботик», «Военные фотографии» и многие другие.

О Юрии Визборе

Юрий Визбор — советский автор-исполнитель, киноактор, писатель, прозаик, киносценарист, документалист, драматург, поэт и художник. Он является основоположником жанра авторской и туристской песни, а также создателем жанра «песня-репортаж». За свою жизнь Визбор написал более 300 песен, которые и сегодня волнуют сердца слушателей.

Участники концерта

В концерте примут участие звезды авторской песни, а также актеры театра и кино: Олег Митяев, звездный ансамбль российских бардов «Песни нашего века», Вадим Егоров, Галина Хомчик, Татьяна Визбор, Ольга Красько, Эльвира Болгова, Юлия Зиганшина, Роман Ланкин и многие другие.

Ведущие вечера

Ведущими концерта станут Лидия Чебоксарова и Максим Попов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Юрий Визбор. В созвездии удачи

Помощь с билетами
Июнь
20 июня суббота
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1200 ₽

Фотографии

Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи Юрий Визбор. В созвездии удачи

В ближайшие дни

Моральный Кодекс
18+
Рок Русский рок

Моральный Кодекс

30 ноября в 20:00 Magnus Locus
от 12000 ₽
The Scorpions Show
18+
Рок Кавер

The Scorpions Show

2 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Джазовый Голливуд
12+
Джаз

Джазовый Голливуд

22 октября в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше