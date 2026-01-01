Юрий Визбор. В созвездии удачи

Гала-концерт в честь Юрия Визбора

Концерты, посвященные знаменитому барду Юрию Визбору, стали многолетней традицией в Зале Церковных Соборов. В этот раз звезды авторской песни вместе со зрителями отметят день рождения легенды отечественной бардовской песни большой концертной программой «В созвездии удачи». Гала-концерт пройдет в одном из лучших столичных залов в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Звучание классики

В концерте прозвучат как знакомые, так и редкие песни Юрия Визбора, среди них: «Милая моя», «А зима будет большая», «Здравствуй, я вернулся», «Охотный ряд», «Мадагаскар», «Когда мы вернемся», «Давайте прощаться, друзья», «Ночная дорога», «Три сосны», «Серега Санин», «Воспоминания о пехоте», «Речной трамвай», «Погода», «В Ялте ноябрь», «Ботик», «Военные фотографии» и многие другие.

О Юрии Визборе

Юрий Визбор — советский автор-исполнитель, киноактор, писатель, прозаик, киносценарист, документалист, драматург, поэт и художник. Он является основоположником жанра авторской и туристской песни, а также создателем жанра «песня-репортаж». За свою жизнь Визбор написал более 300 песен, которые и сегодня волнуют сердца слушателей.

Участники концерта

В концерте примут участие звезды авторской песни, а также актеры театра и кино: Олег Митяев, звездный ансамбль российских бардов «Песни нашего века», Вадим Егоров, Галина Хомчик, Татьяна Визбор, Ольга Красько, Эльвира Болгова, Юлия Зиганшина, Роман Ланкин и многие другие.

Ведущие вечера

Ведущими концерта станут Лидия Чебоксарова и Максим Попов.

